Καθαρά Δευτέρα στα ωραιότερα πέτρινα χωριά της Ελλάδας
Ελληνικά πέτρινα χωριά με μοναδική φυσική ομορφιά, ποταμούς και επιβλητικούς ορεινούς όγκους
Όταν κάποιος θέλει να αναφερθεί στα πέτρινα χωριά της χώρας, πρέπει πραγματικά να είναι αυτό που λέει και η περιγραφή: παλιά, πέτρινα, ατόφια, χωριά της ελληνικής επικράτειας. Γιατί υπάρχουν και τα καινούργια πέτρινα χωριά και κτήρια, φτιαγμένα από αυτή την λευκόξανθη πέτρα, που προσπαθούν να μιμηθούν τα παραδοσιακά πέτρινα ελληνικά χωριά.
Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ψάξαμε όλα αυτά τα χωριά και τα ωραιότερα πέτρινα και αυθεντικότερα από αυτά είναι: το Νυμφαίο, τα δύο αντικριστά χωριά, Συρράκο και Καλαρρύτες, η Βυζίτσα στο Πήλιο, οι διάσημοι Κορυσχάδες στην περιοχή Καρπενησίου, το Δίλοφο Ιωαννίνων στα Ζαγοροχώρια, ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος στην Μακεδονία, το Πολύδροσο ή Τζίτζινα στον Πάρνωνα, και τέλος στην Αρκαδία, τα Άνω Δολιανά, η Στεμνίτσα και τα περίφημα Λαγκάδια.
