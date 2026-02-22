Tριήμερο στο Freiburg im Breisgau, την πιο «πράσινη» και ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας
Tριήμερο στο Freiburg im Breisgau, την πιο «πράσινη» και ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας
10 στάσεις που πρέπει σίγουρα να κάνετε για να ζήσετε μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία
Γεμάτο ιστορικά κτήρια, μουσεία, γραφικά πέτρινα σοκάκια με μικρά ρυάκια και κανάλια, το Φράιμπουργκ (Freiburg im Breisgau) είναι ένα από τα διαμαντάκια της Γερμανίας.
Το Freiburg im Breisgau βρίσκεται δίπλα στον Μέλανα Δρυμό και θεωρείται η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας, ενώ μια σειρά από οικολογικές πολιτικές την κάνουν ίσως την πιο «πράσινη» στη χώρα. Η μεγάλη ατραξιόν είναι η παλιά πόλη με την υπέροχη αρχιτεκτονική της, τις μεσαιωνικές πύλες με τους πύργους αλλά και τα μικρά και μεγάλα κανάλια που βρίσκονται σε πολλά σημεία της.
Για να μη χαθείτε στις άπειρες πληροφορίες και τα δεκάδες αξιοθέατα, σας προτείνουμε τις 10 στάσεις που πρέπει σίγουρα να κάνετε στο Freiburg.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Το Freiburg im Breisgau βρίσκεται δίπλα στον Μέλανα Δρυμό και θεωρείται η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας, ενώ μια σειρά από οικολογικές πολιτικές την κάνουν ίσως την πιο «πράσινη» στη χώρα. Η μεγάλη ατραξιόν είναι η παλιά πόλη με την υπέροχη αρχιτεκτονική της, τις μεσαιωνικές πύλες με τους πύργους αλλά και τα μικρά και μεγάλα κανάλια που βρίσκονται σε πολλά σημεία της.
Για να μη χαθείτε στις άπειρες πληροφορίες και τα δεκάδες αξιοθέατα, σας προτείνουμε τις 10 στάσεις που πρέπει σίγουρα να κάνετε στο Freiburg.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα