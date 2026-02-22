Μια ανοιξιάτικη διαδρομή στα παράλια του Κορινθιακού
Μια ανοιξιάτικη διαδρομή στα παράλια του Κορινθιακού
Εξόρμηση από τον Ισθμό και την Κόρινθο μέχρι τον Ψαθόπυργο με απίστευτες παραλίες, πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και απέραντα δάση
Ταξιδεύουμε από τον Ισθμό και την Κόρινθο, μέχρι τον Ψαθόπυργο για να γνωρίσουμε ένα κομπολόι από παραθεριστικά θέρετρα και ωραίες παραλίες, μαζί με αρχαιολογικούς χώρους, δάση, και θρησκευτικά μνημεία σε κοντινές αποστάσεις.
Αθήνα-Ισθμός Κορίνθου: Μόλις 76 χλμ. κι όμως, κάθε εκδρομή στην Πελοπόννησο νιώθεις ότι ξεκινάει ακριβώς εκεί όπου στα παιδικά μας χρόνια περνούσαμε κολλώντας τα πρόσωπά μας στα παράθυρα για να δούμε τη διώρυγα -κάτι που με τον νέο δρόμο δεν συμβαίνει. Κάθε φορά που θα κοιτάξεις επάνω από τα ψηλά, κάθετα «τείχη» που έχουν στον πυθμένα τη μακρόστενη λωρίδα νερού με το βαθύ μπλε χρώμα, αισθάνεσαι δέος.
