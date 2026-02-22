Από το Αττικό Άλσος στον Εθνικό Κήπο: Κυριακάτικη βόλτα στα ωραιότερα πάρκα της πόλης
Από το Αττικό Άλσος στον Εθνικό Κήπο: Κυριακάτικη βόλτα στα ωραιότερα πάρκα της πόλης
Υπέροχα πάρκα και περιποιημένοι χώροι πρασίνου για αναζωογονητικές ανοιξιάτικες βόλτες
Μπορεί να μην είναι περασμένη βαθιά μες στην ελληνική μας κουλτούρα η ιδέα ενός περιπάτου στην αστική φύση αλλά τα πράγματα και οι καιροί εξελίσσονται. Καφές στο χέρι, γυαλιά ηλίου και ένα μπουκαλάκι νερό στην τσάντα και φύγαμε σε ένα από τα πολλά όμορφα πάρκα αυτής της πόλης.
Ένας στους δύο κατοίκους της Αθήνας δεν έχει επισκεφθεί ποτέ κάποιο πάρκο της. Μεταξύ μας, δεν το έχουμε όσο ανάγκη το έχει ένας κάτοικος της Νέας Υόρκης. Εμείς πιάνουμε τιμόνι και σε μισή ώρα από οπουδήποτε βλέπουμε θάλασσα. Το χωριό μας ή ένας προορισμός για εκδρομή και απόδραση είναι πολύ, πολύ κοντά. Κι όμως, δεν μας χαλάει καθόλου και η δυνατότητα να κάνουμε έναν απολαυστικό περίπατο μια Κυριακή ή, ακόμα, μια καθημερινή μετά τη δουλειά μας για να ξελαμπικάρουμε από την κίνηση, το στρες, τον χαμό που επικρατεί συχνά στην καθημερινότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ένας στους δύο κατοίκους της Αθήνας δεν έχει επισκεφθεί ποτέ κάποιο πάρκο της. Μεταξύ μας, δεν το έχουμε όσο ανάγκη το έχει ένας κάτοικος της Νέας Υόρκης. Εμείς πιάνουμε τιμόνι και σε μισή ώρα από οπουδήποτε βλέπουμε θάλασσα. Το χωριό μας ή ένας προορισμός για εκδρομή και απόδραση είναι πολύ, πολύ κοντά. Κι όμως, δεν μας χαλάει καθόλου και η δυνατότητα να κάνουμε έναν απολαυστικό περίπατο μια Κυριακή ή, ακόμα, μια καθημερινή μετά τη δουλειά μας για να ξελαμπικάρουμε από την κίνηση, το στρες, τον χαμό που επικρατεί συχνά στην καθημερινότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα