Ύδρα: Οδηγός για το αρχοντικό νησί με τη μεγάλη ναυτική παράδοση
Στάση σε ένα από τα πιο ιστορικά και αριστοκρατικά νησιά της Ελλάδας
Με ένα μόνο βήμα, από το ταχύπλοο στην προκυμαία, αλλάζεις αιώνα. Οι λίγες χιλιάδες άνθρωποι που κατοικούν μόνιμα στο νησάκι αυτό, το φημισμένο για τη ναυτική ιστορία του, ζουν κυριολεκτικά σε έναν άλλο κόσμο. Τα σύνολα των καλοδιατηρημένων υδραίικων αρχοντικών, των καπετανόσπιτων και των επιβλητικών δημόσιων κτιρίων, λούζονται στο φως κτισμένα αμφιθεατρικά κάτω από τα γυμνά βράχια, επιβεβαιώνουν την αίσθηση. Αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούν, τα πάντα μεταφέρονται με τα χέρια, με μουλάρια ή με τα καρότσια.
Καλημερίζεις, κοντοστέκεσαι, θαυμάζεις. Τα καλντερίμια που κατεβαίνουν προς το λιμάνι, ο πλακόστρωτος παραλιακός δρόμο με τα καφέ και τα μαγαζιά, τα Καλά Πηγάδια, η πολύχρωμη παλιά γειτονιά της Κιάφας, η Σπηλιά και η Υδρονέτα, τα Καμίνια, η κορυφή του βουνού Έρως –αυτοί θα είναι μερικοί από τους προορισμούς σου τις μέρες των διακοπών.
