Οι καλύτερες κοντινές διαδρομές με ορμητήριο τον Βόλο
Οι 2 καλύτερες διαδρομές από και προς τον Βόλο για μονοήμερες και όχι μόνο αποδράσεις.
Ένα από τα μεγάλα προσόντα του Βόλου είναι η γειτνίασή του τόσο με τους οικισμούς του Παγασητικού όσο και με τα κοντινά του χωριά του Πηλίου, την Πορταριά και τη Μακρινίτσα.
Βόλος- Λεχώνια-Καλά Νερά
Η μόλις 20 χλμ. διαδρομή προς το Νότιο Πήλιο είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τα καλοκαίρι χάρη στις ωραίες παραλίες, τα τσιπουράδικα και τις ψαροταβέρνες, αλλά και τον χειμώνα για βόλτες πλάι στη θάλασσα. Οι Βολιώτες έχουν εκεί πολλά εξοχικά σπίτια.
