Αποκριά, η ελληνική: Έθιμα σε πόλεις και χωριά από τον Βορρά μέχρι τον Νότο
Αποκριά, η ελληνική: Έθιμα σε πόλεις και χωριά από τον Βορρά μέχρι τον Νότο

Μια μεγάλη γιορτή απλώνεται σε όλη την Ελλάδα με μασκαράδες κάθε ηλικίας

Αποκριά, η ελληνική: Έθιμα σε πόλεις και χωριά από τον Βορρά μέχρι τον Νότο
Τα αποκριάτικα έθιμα ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γεμίζοντας πόλεις και χωριά με χρώμα, μουσική και ξέφρενους ρυθμούς. Ποιος είναι, όμως, ο ιδανικός προορισμός για να βιώσουμε το αυθεντικό ελληνικό καρναβάλι;

Οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτούν, σύμφωνα με την παράδοση, μια περίοδο αποχής από το κρέας, εξού και η ονομασία «Αποκριές». Η λατινική λέξη Carnival προέρχεται από το Carne vale, που σημαίνει «αντίο στο κρέας».

