Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας -Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί
Ενισχυμένη η τάση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Θετική πορεία καταγράφει η ταξιδιωτική ζήτηση οργανωμένων διακοπών από τους Έλληνες εκδρομείς για αποδράσεις κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την εικόνα να είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2025 και με ενισχυμένη τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με στοιχεία κρατήσεων που έχει στη διάθεσή της η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού από τα ελληνικά τουριστικά γραφεία, καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα της τελευταίας στιγμής, κυρίως σε μεμονωμένα και οδικά ταξίδια, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή διάθεση των Ελλήνων για σύντομες αποδράσεις.

