Το βραβευμένο ξενοδοχείο που δείχνει στην Αθήνα πώς να ζει βιώσιμα
Μπαίνουμε στο Anthology of Athens, το αρχιτεκτονικό πρότυπο που δίνει νέο νόημα στην έννοια της πράσινης πολυτέλειας.
Κάτω από την Ακρόπολη και απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, το Anthology of Athens συστήνεται στο κοινό του ως ένα ξενοδοχείο σε πραγματικά προνομιακή τοποθεσία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αστικό παράδειγμα για το πώς η νέα αθηναϊκή φιλοξενία μπορεί να συνδυάζει την αρχιτεκτονική πρωτοπορία με σεβασμό προς το περιβάλλον, χωρίς εκπτώσεις στην αίσθηση του υψηλού επιπέδου.
Σε αυτό το ξενοδοχείο, που μοιάζει σαν να έχει αφομοιωθεί πλήρως από το φυσικό τοπίο και από την αρχαία κληρονομιά που το περιβάλλει, η πολυτέλεια δεν εξαντλείται στο αισθητικό αποτέλεσμα ούτε στην υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση. Αποκτά περιεχόμενο μέσα από τον τρόπο που σχεδιάζεται, λειτουργεί και «συνομιλεί» με την πόλη. Η πιστοποίηση LEED Gold, μία από τις πιο απαιτητικές και αναγνωρισμένες διεθνώς διακρίσεις στον χώρο των βιώσιμων κτηρίων, έρχεται να σφραγίσει αυτή τη φιλοσοφία: ότι η βιωσιμότητα αποτελεί συνειδητή επιλογή που συναντάται σε κάθε επίπεδο της εμπειρίας διαμονής, σε ένα ξενοδοχείο με ξεχωριστή ταυτότητα.
