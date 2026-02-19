3 ταξιδιωτικές συνήθειες της Gen Z που θα διαμορφώσουν νέες τάσεις στον τουρισμό
3 ταξιδιωτικές συνήθειες της Gen Z που θα διαμορφώσουν νέες τάσεις στον τουρισμό
Πρακτικές που θέτουν νέες βάσεις και θα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο κοινό όσο περνούν τα χρόνια.
Το νέο ταξιδιωτικό κοινό που καθορίζει τις τάσεις και τη ζήτηση είναι η γενιά Ζ. Η νέα γενιά που τώρα διανύει τα πρώιμα ενήλικα χρόνια της στέκει αντίθετα στο ρεύμα σε πολλούς τομείς της ζωής της. Διαμορφώνει τη δική της αντίληψη και καθορίζει με τις αποφάσεις της την οικονομία, την εργασιακή κουλτούρα αλλά και την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία. Τα ταξιδιωτικά στερεότυπα εκλείπουν σιγά σιγά και τη θέση τους παίρνουν νέες ιδέες και τρόποι ταξιδιού για τη Gen Z.
Τρεις από τις ταξιδιωτικές συνήθειες της νέας γενιάς επηρεάζουν άμεσα τόσο την απόφαση να πραγματοποιηθεί το ταξίδι όσο και την εμπειρία που θα βιώσουν αφού φτάσουν στον προορισμό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα