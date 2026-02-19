Το τουριστικό αποτύπωμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026
Η Ιταλία υποδέχθηκε 82 εκατ. διεθνείς επισκέπτες το 2025.
Υψηλές προσδοκίες έχουν αναπτυχθεί στην Ιταλία για τα τουριστικά οφέλη που θα έχει η χώρα από την προβολή λόγω της διοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Η διοργάνωση αποτελεί σημαντικό καταλύτη για τον τουρισμό στη Βόρεια Ιταλία, με ιδιαίτερη επίδραση στη Λομβαρδία και τις περιοχές γύρω από τα αλπικά θέρετρα. Να σημειωθεί ότι η Λομβαρδία διαθέτει περίπου 60.800 τουριστικά καταλύματα, με αύξηση πάνω από 10% σε νέες επιχειρήσεις φιλοξενίας μέσα στο 2025, γεγονός που δείχνει υψηλή επενδυτική δυναμική.
Η διεθνής προβολή της χώρας ήδη έχει αυξήσει τις αφίξεις επισκεπτών κατά τη διάρκεια των Αγώνων και αναμένεται περαιτέρω αύξηση μεσοπρόθεσμα, καθώς ενισχύεται η εικόνα της Ιταλίας ως προορισμός υψηλής ποιότητας για χειμερινά αθλήματα και τουριστικές εμπειρίες.
