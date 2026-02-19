Καθαρά Δευτέρα: 5 low budget αποδράσεις για οικογένειες, παρέες και solo travelers
Βόλτες, πικ νικ ή πεζοπορία, ό,τι κι αν επιλέξετε, η ημέρα προσφέρεται για κάθε διάθεση.
Η Καθαρά Δευτέρα, ή αλλιώς «η μέρα των χαρταετών», είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εκδρομές στη φύση, τα οικογενειακά γεύματα και, φυσικά, τις παραδόσεις που επικρατούν από μέρος σε μέρος σε όλη την Ελλάδα. Είναι η ιδανική ευκαιρία για να πραγματοποιήσετε την εκδρομή που σκέφτεστε να κάνετε εδώ και καιρό.
Μια αναζωογονητική βόλτα στη λίμνη Μπελέτσι
Αν ο τρόπος που επιθυμείτε να περάσετε αυτή την ημέρα είναι με μια όμορφη βόλτα, όσο γύρω σας ξεκινούν δειλά δειλά να ανθίζουν τα πρώτα λουλούδια, τότε η απόδραση στη λίμνη Μπελέτσι είναι μια σωστή επιλογή. Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη, μικρή σε μέγεθος, κρυμμένη στις πλαγιές της Πάρνηθας. Γύρω της υψώνονται πεύκα, πλατάνια και βελανιδιές, αλλά και πολλά άλλα δέντρα που προσφέρουν όμορφες εικόνες, σκιά για να χαρείτε τη λίμνη και καταφύγιο για την πανίδα που φιλοξενεί. Για όσους δεν αρκούνται μόνο σε βόλτες σε ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια γύρω από τη λίμνη, υπάρχει η δυνατότητα να απολαύσουν τη θέα πάνω στο ποδήλατό τους, ανάμεσα στους ανθρώπους που απολαμβάνουν το γεύμα τους πάνω στο πράσινο «χαλί» που στρώνει η φύση.
