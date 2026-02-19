Η μαγεία της Λίμνης Μπάλατον: Η «θάλασσα» της Ουγγαρίας
Η μαγεία της Λίμνης Μπάλατον: Η «θάλασσα» της Ουγγαρίας
Ιστορία, οινογευσίες και φεστιβάλ σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ουγγαρίας μετά τη Βουδαπέστη.
Γνωστή ως η «Θάλασσα της Ουγγαρίας», η λίμνη Μπάλατον, σε απόσταση μιάμισης ώρας από τη Βουδαπέστη, είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ουγγαρίας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Κεντρικής Ευρώπης. Τόπος αναψυχής, ξεχωριστού φυσικού κάλλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, η λίμνη Μπάλατον είναι ένα κρυφό διαμάντι της Ουγγαρίας που αξίζει να ανακαλύψετε, εφόσον πάρετε τον δρόμο για την Κεντρική Ευρώπη. Σε αυτήν την γωνιά της Ευρώπης, η αυθεντικότητα συναντά την παράδοση, προσφέροντας εμπειρίες που δύσκολα περιμένει κανείς ότι θα συναντήσει στην καρδιά της Ουγγαρίας.
Με μήκος σχεδόν 77 χλμ., η λίμνη Μπάλατον ξεχωρίζει για τα δύο διαφορετικά της πρόσωπα. Στις βόρειες όχθες, χαμηλοί λόφοι καλυμμένοι με αμπελώνες που φτάνουν μέχρι το νερό δημιουργούν τοπία που θυμίζουν την ενδοχώρα της Τοσκάνης, ενώ στα νότια αμμώδεις παραλίες με κρυστάλλινα, ρηχά νερά αφήνουν μια θαλασσινή αύρα στην καρδιά της ηπειρωτικής Ευρώπης. Μάλιστα, οι ίδιοι οι Ούγγροι θεωρούν περήφανα -και όχι άδικα- τη λίμνη Μπάλατον ως τη «Θάλασσα της Ουγγαρίας».
