Γιατί οι απόφοιτοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία στη Φιλοξενία
Τι δείχνει νέα διεθνής έρευνα του Regent’s University London.
Σε έναν κλάδο που ζει και αναπνέει από την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διαχείριση ανθρώπων, η μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας μοιάζει σήμερα πιο απαιτητική από ποτέ για πολλούς νέους αποφοίτους. Νέα διεθνής έρευνα του Regent’s University London δείχνει ότι το 80% των υπεύθυνων προσλήψεων στη φιλοξενία θεωρεί ότι οι απόφοιτοι χάνουν επαγγελματικές ευκαιρίες όχι επειδή στερούνται γνώσεων, αλλά επειδή δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τον πραγματικό κόσμο της εργασίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ένας στους πέντε εργοδότες εκτιμά ότι οι νέοι υποψήφιοι εμφανίζονται «απρόθυμοι για δουλειά» και με έλλειψη αυτογνωσίας, στοιχεία που βαραίνουν πλέον όσο και ένα βιογραφικό με καλούς βαθμούς.
