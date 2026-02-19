Ανεξερεύνητοι Τόποι: Κρίκελλο Ευρυτανίας, ένα αυθεντικό ορεινό χωριό ανάμεσα στα έλατα
Ανεξερεύνητοι Τόποι: Κρίκελλο Ευρυτανίας, ένα αυθεντικό ορεινό χωριό ανάμεσα στα έλατα
Εξερευνώντας ένα κατάφυτο χωριό της Ευρυτανίας, με φιλόξενους ανθρώπους και αυθεντικές γεύσεις.
Η διαδρομή από το Καρπενήσι μέσα στα έλατα, η πλατεία με τα επτά σωληνάρια, τα πέτρινα βρυσάκια της πλατείας, η ταβέρνα που σερβίρει αγριογούρουνο εδώ και 40 χρόνια και το φαράγγι Πάντα Βρέχει συνθέτουν ένα ξεχωριστό road trip στη νότια Ευρυτανία. Τα 31 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι ως το Κρίκελλο θέλουν σχεδόν μια ώρα, αλλά αυτή η ώρα δεν είναι χρόνος χαμένος. Είναι ο χρόνος που σε μυεί αργά στην ομορφιά του τόπου. Ο δρόμος ανεβαίνει σταθερά, η πόλη χάνεται πίσω και κάπου στη Ράχη Τυμφρηστού, στα 1.200 μέτρα, αλλάζουν όλα: ο αέρας γίνεται πιο κοφτερός, τα έλατα κλείνουν πάνω από τον δρόμο και σχηματίζουν μια φυσική καμάρα. Τον χειμώνα, εδώ χρειάζεσαι αλυσίδες. Το καλοκαίρι χρειάζεσαι μόνο ανοιχτά παράθυρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
