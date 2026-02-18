Οι δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο
Οι δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο
Σε αυτές τις δύο χώρες το brand «Ελλάδα» ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητά του το 2025.
Tην εικόνα της ελκυστικότητας του brand «Ελλάδα» στις πιο μακρινές αγορές -ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία- αποτυπώνει η τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αν και οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία αποτελούν μία σταθερή βάση εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα όσον αφορά τις πιο μακρινές αγορές εκτός Ευρώπης, η Ινδία και η Κίνα είναι οι πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες για το επόμενο 12μηνο. Σε αυτές τις δύο χώρες το brand «Ελλάδα» έχει κερδίσει σε αναγνωρισιμότητα μέσα στο 2025 κι έχει ανέβει στη συνολική κατάταξη για μελλοντικά ταξίδια.
Σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητη σε κατάταξη στην αγορά των ΗΠΑ, έπεσε κατά μια θέση στις αγορές του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ ανέβηκε εννιά θέσεις στην Ινδία και τρεις θέσεις στην Κίνα, αποτυπώνοντας τη δυναμική σε αυτές τις δυο αγορές, όπου εγκαινιάζονται και ενισχύονται αντίστοιχα οι αεροπορικές συνδέσεις. Στη σύγκριση των 5 μακρινών αγορών, η Ελλάδα έχει υψηλότερη θέση, την 11η, στην αγορά της Αυστραλίας και ακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ, με τη χώρα μας να βρίσκεται στο τοπ 15 για τους ταξιδιώτες από τις εν λόγω αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητη σε κατάταξη στην αγορά των ΗΠΑ, έπεσε κατά μια θέση στις αγορές του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ ανέβηκε εννιά θέσεις στην Ινδία και τρεις θέσεις στην Κίνα, αποτυπώνοντας τη δυναμική σε αυτές τις δυο αγορές, όπου εγκαινιάζονται και ενισχύονται αντίστοιχα οι αεροπορικές συνδέσεις. Στη σύγκριση των 5 μακρινών αγορών, η Ελλάδα έχει υψηλότερη θέση, την 11η, στην αγορά της Αυστραλίας και ακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ, με τη χώρα μας να βρίσκεται στο τοπ 15 για τους ταξιδιώτες από τις εν λόγω αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα