Η σχεδιάστρια Andria Mitsakos εξηγεί πώς ξεχωρίζουμε το αυθεντικό ταξιδιωτικό ενθύμιο από το τυποποιημένο σουβενίρ
Η σχεδιάστρια Andria Mitsakos εξηγεί πώς ξεχωρίζουμε το αυθεντικό ταξιδιωτικό ενθύμιο από το τυποποιημένο σουβενίρ
Η ελληνικής καταγωγής σχεδιάστρια μιλά για τους αγαπημένους της προορισμούς και τα αντικείμενα που αξίζει να φέρουμε από τον καθένα.
Τα αντικείμενα που αγοράζουμε από ένα ταξίδι έχουν πάντα ιδιαίτερη συλλεκτική και συναισθηματική αξία. Καθώς όμως η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει τοπικές κοινότητες χειροτεχνών και καλλιτεχνών, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνουμε ανάμεσα στο πλήθος των τυποποιημένων σουβενίρ τα αντικείμενα που αποτελούν αυθεντικά δείγματα του πολιτισμού, της χειροτεχνίας και της τέχνης ενός τόπου.
Για την Andria Mitsakos, σχεδιάστρια ελληνικής καταγωγής και επιχειρηματία, αυτή η αποστολή αποτελεί τρόπο ζωής και δουλειάς: αναζητά τους καλύτερους παραδοσιακούς τεχνίτες από όλο τον κόσμο για την κατασκευή των αντικειμένων του brand της (Anthologist) -ρούχων, επίπλων, υφασμάτων, αξεσουάρ μόδας και σπιτιού. Η επαγγελματική διαδρομή της αποτελεί τη φυσική συνέχεια της παιδικής ηλικίας της, όταν μαζί με τη μητέρα της, στα συχνά ταξίδια τους, επιδίδονταν σε ένα κυνήγι θησαυρού σε παζάρια και τοπικές αγορές. Της ζητήσαμε λοιπόν να μοιραστεί κάτι από την εμπειρία της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα