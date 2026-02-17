Η τουριστική στρατηγική της Θεσσαλονίκης για το 2026
Η τουριστική στρατηγική της Θεσσαλονίκης για το 2026
Εδραίωση σε υφιστάμενες και διείσδυση σε νέες αγορές για προσέλκυση επισκεπτών.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς πόλης, συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά με τη γαστρονομία που έχει πλέον διεθνώς αναγνωριστεί.
Η ένταξή της στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στον τομέα της γαστρονομίας, οι ιστορικές της ρίζες, καθώς και η σύγχρονη δυναμική της, καθιστούν τη πόλη μας πρωτοπόρο στο πεδίο της τουριστικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής προώθησης. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει καταρτίσει μία σειρά δράσεων για το 2026 με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προώθησης της πόλης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, γαστρονομικός, city break, συνεδριακός, θρησκευτικός και αθλητικός τουρισμός), που θα δίνουν έμφαση, στον ανθρώπινο παράγοντα με σκοπό την απόκτηση εμπειριών για τους τουρίστες, στη ζωντανή πολιτιστική σκηνή και στη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης, στις πρωτοβουλίες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα