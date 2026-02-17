7 ξεχωριστές προτάσεις για απολαυστικό πρωινό στο Λονδίνο
7 ξεχωριστές προτάσεις για απολαυστικό πρωινό στο Λονδίνο
Απίθανες γεύσεις, εντυπωσιακά πιάτα και πρωτότυπα σκηνικά δίνουν το έναυσμα για μια συναρπαστική μέρα στη βρετανική πρωτεύουσα.
Το περίφημο «English breakfast» μπορεί πολλοί να το έχουν αμφισβητήσει ως απολαυστικό γεύμα, αλλά το γεγονός ότι το Λονδίνο προσφέρει τις περισσότερες και πιο λαχταριστές προτάσεις πρωινού από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Όσοι πιστεύουν ότι το πρώτο γεύμα της ημέρας στη Βρετανία απαρτίζεται ακόμη μόνο από αυγά μαζί με τηγανητό μπέικον, στο ίδιο πιάτο με φασόλια, μερικές φέτες ντομάτας και άλλες τόσες λευκού, άνοστου ψωμιού -αδιάφορο στην καλύτερη περίπτωση ή απωθητικό για αρκετούς-, μάλλον έχουν χρόνια να βρεθούν στο Λονδίνο, όπου ακόμη κι αυτό το παραπάνω πιάτο πρωινού ανάγεται πλέον σε τέχνη και απόλαυση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Όσοι πιστεύουν ότι το πρώτο γεύμα της ημέρας στη Βρετανία απαρτίζεται ακόμη μόνο από αυγά μαζί με τηγανητό μπέικον, στο ίδιο πιάτο με φασόλια, μερικές φέτες ντομάτας και άλλες τόσες λευκού, άνοστου ψωμιού -αδιάφορο στην καλύτερη περίπτωση ή απωθητικό για αρκετούς-, μάλλον έχουν χρόνια να βρεθούν στο Λονδίνο, όπου ακόμη κι αυτό το παραπάνω πιάτο πρωινού ανάγεται πλέον σε τέχνη και απόλαυση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα