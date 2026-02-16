Έρευνα: Πώς θα κινηθούν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026
Έρευνα: Πώς θα κινηθούν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026

Νέα έρευνα της JLL, διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας στον τομέα των ακινήτων και των επενδύσεων, παρουσιάζει τις προβλέψεις για το 2026 για τις ξενοδοχειακές επενδύσεις παγκοσμίως, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένες αγορές χρηματοδότησης, υψηλή διαθεσιμότητα κεφαλαίων και επαναφορά της συναλλακτικής δραστηριότητας σε πιο σταθερή τροχιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2025 καταγράφηκε σημαντική ανάκαμψη στις παγκόσμιες συναλλαγές ξενοδοχειακών ακινήτων, με τις άμεσες επενδύσεις να εμφανίζονται αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το χαμηλό σημείο του 2023.

