Το αποκριάτικο γαϊτανάκι της Γραμμενίτσας
Ένα έθιμο με ζωντανούς και κρυμμένους συμβολισμούς.
Ένα χωριό της Άρτας, με πλούσια ιστορία και παράδοση και με ένα έθιμο που μένει αναλλοίωτο όσα χρόνια και αν περάσουν. Το γαϊτανάκι του χωριού, ανήκει στην άυλη πολιτισμική κληρονομιά της χώρας μας, έχοντας κερδίσει το 1998 το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει επίσης τιμηθεί από τη Δόμνα Σαμίου. Το δρώμενο πλαισιώνεται υπό τους ήχους του τσάμικου, το οποίο ακούγεται αποκλειστικά στο γαϊτανάκι της Γραμμενίτσας*.
Το γαϊτανάκι της Γραμμενίτσας είναι το πιο παλιό αποκριάτικο δρώμενο της περιοχής. Ξεκινά την πρώτη Κυριακή των Αποκριών με το συμβολικό σφύριγμα του αράπη-ταμία και κορυφώνεται με το κόψιμο των δώδεκα κορδελών τη δεύτερη Κυριακή, στις μεγάλες Απόκριες. Δώδεκα γαϊτάνια, δώδεκα χορευτές και από πίσω ο ήχος του μοναδικού τσάμικου για το συγκεκριμένο γαϊτανάκι. Μια ενορχήστρωση που λίγοι γνωρίζουν να παίζουν και που ακούγεται μόνο στη Γραμμενίτσα.
