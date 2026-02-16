Σάλτσμπουργκ: Tαξίδι στην πατρίδα του Mozart, εκεί όπου γυρίστηκε ένα από τα διασημότερα φιλμ όλων των εποχών
Η αυστριακή πόλη στα σύνορα με τη Γερμανία κουβαλά τη δική της μεγάλη ιστορία και «βαριά» πολιτιστική κληρονομιά
Ένα κάστρο φτιαγμένο από αλάτι. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά η ονομασία της πόλης Σάλτσμπουργκ, ένα πάντρεμα των λέξεων «Salz» και «Burg», η οποία ταυτόχρονα παραπέμπει σε σημαντικές πτυχές της ιστορίας, της ταυτότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης μέσα στους αιώνες.
Η ευρύτερη περιοχή του Σάλτσμπουργκ συνδέθηκε ιστορικά με την εξόρυξη και το εμπόριο αλατιού, με την παραδοσιακή, κουκλίστικη Παλιά Πόλη να αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πλέον γνωστά τουριστικά σύνολα της Αυστρίας.
