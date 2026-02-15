Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Ξάνθη -Ράφτινγκ, πεζοπορία, ποδηλασία
Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Ξάνθη -Ράφτινγκ, πεζοπορία, ποδηλασία
Ένας προορισμός για όσους αγαπάνε τη φύση και τις οργανωμένες υπαίθριες δραστηριότητες.
Τα στενά του Νέστου και η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας είναι δημοφιλής προορισμός για τους λάτρεις των εναλλακτικών σπορ του βουνού. Υπάρχουν δραστηριότητες που γίνονται στις πλαγιές γύρω από το Νέστο, αλλά οι περισσότερες στο νερό και στις όχθες του ποταμού.
Καγιάκ
Τα ήρεμα νερά του Νέστου προσφέρονται για κανό-καγιάκ και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να διασχίσετε τα Στενά του ποταμού, να θαυμάσετε το αισθητικό δάσος, τα πανύψηλα βράχια και να παρατηρήσετε τα πουλιά. Τα προγράμματα που προσφέρουν οι εταιρίες ποικίλουν και μπορεί να ξεκινήσουν ή να τελειώσουν στα Λιβερά. Αν το επιχειρήσετε επιλέξτε να κάνετε ολόκληρη την διαδρομή (Σταυρούπολη – Τοξότες) που περιλαμβάνει και μικρή στάση για ξεκούραση στα Λιβερά. Η διαδρομή δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, η διάρκεια κατάβασης είναι 4,5 ώρες και ενδείκνυται και για παιδιά. Από τους Τοξότες μπορείτε να επιστρέψτε στη Σταυρούπολη με το τρένο.
