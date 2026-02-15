Πάρκο Κλίφκης: Ένα αλπικό σκηνικό στην καρδιά της χαράδρας του Αράχθου
Τα νερά των υπόγειων ποταμών, οι θεαματικοί καταρράκτες και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν μια εμπειρία μοναδική για τον επισκέπτη.
Σε απόσταση μόλις 30 λεπτών από τα Ιωάννινα, στα Κατσανοχώρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η φύση αποκαλύπτει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θησαυρούς της, την περιοχή της Κλίφκης. Ένα τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς, όπου τα νερά των υπόγειων ποταμών, οι θεαματικοί καταρράκτες και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν μια εμπειρία μοναδική για τον επισκέπτη.
Το μονοπάτι προς την Κλίφκη
Στην αρχή της διαδρομής προς το Πάρκο Κλίφκης, οι επισκέπτες περνούν από το Καλέντζι, ένα χωριό που διατηρεί ατόφια την ηπειρώτικη παράδοση. Ανάμεσα στα πετρόκτιστα σοκάκια και τα αρχοντικά, δεσπόζει ο ξενώνας Ροδάμι, μια προσεγμένη ανακαίνιση ενός ιστορικού κτίσματος του 1833, που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διαμονής, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη άνεση.
