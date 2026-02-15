ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Πάρκο Κλίφκης: Ένα αλπικό σκηνικό στην καρδιά της χαράδρας του Αράχθου
TRAVEL.GR

Πάρκο Κλίφκης: Ένα αλπικό σκηνικό στην καρδιά της χαράδρας του Αράχθου

Τα νερά των υπόγειων ποταμών, οι θεαματικοί καταρράκτες και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν μια εμπειρία μοναδική για τον επισκέπτη.

Πάρκο Κλίφκης: Ένα αλπικό σκηνικό στην καρδιά της χαράδρας του Αράχθου
Σε απόσταση μόλις 30 λεπτών από τα Ιωάννινα, στα Κατσανοχώρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η φύση αποκαλύπτει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θησαυρούς της, την περιοχή της Κλίφκης. Ένα τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς, όπου τα νερά των υπόγειων ποταμών, οι θεαματικοί καταρράκτες και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν μια εμπειρία μοναδική για τον επισκέπτη.

Το μονοπάτι προς την Κλίφκη

Στην αρχή της διαδρομής προς το Πάρκο Κλίφκης, οι επισκέπτες περνούν από το Καλέντζι, ένα χωριό που διατηρεί ατόφια την ηπειρώτικη παράδοση. Ανάμεσα στα πετρόκτιστα σοκάκια και τα αρχοντικά, δεσπόζει ο ξενώνας Ροδάμι, μια προσεγμένη ανακαίνιση ενός ιστορικού κτίσματος του 1833, που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διαμονής, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη άνεση.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης