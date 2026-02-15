ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τριήμερο στη Μάλτα, έναν προορισμό για όλο τον χρόνο
Τριήμερο στη Μάλτα, έναν προορισμό για όλο τον χρόνο

City Break στο μεσογειακό νησί του πολιτισμού και της ανάλαφρης διάθεσης, χωρίς να ξοδέψουμε πολλά.

Τριήμερο στη Μάλτα, έναν προορισμό για όλο τον χρόνο
Ένα τριήμερο σε ένα μεσογειακό νησί γεμάτο θάλασσα, πολιτισμό και ανάλαφρη διάθεση, χωρίς υψηλό κόστος. Η Μάλτα είναι ένα μικρό νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο, με μακρά ιστορία και στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η γεωγραφική της θέση την ανέδειξε διαχρονικά σε εμπορικό κόμβο, χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής αλλά και σημείο στρατιωτικών συγκρούσεων, στοιχεία που διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Με περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας ετησίως και ως ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάλτα προσελκύει κάθε χρόνο αριθμό επισκεπτών που υπερβαίνει τον μόνιμο πληθυσμό της.

Παρότι αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με έντονη νυχτερινή ζωή σε ορισμένες περιοχές, μεγάλο μέρος του νησιού διατηρεί πιο ήσυχο χαρακτήρα, με φυσικό τοπίο, καθαρές ακτές και έντονα στοιχεία τοπικής ταυτότητας.


