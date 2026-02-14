Από τα βουνά της Ηπείρου έως τους ελαιώνες της Μεσσηνίας: Η ζωή πέντε ζευγαριών μακριά από την Αθήνα
Από τα βουνά της Ηπείρου έως τους ελαιώνες της Μεσσηνίας: Η ζωή πέντε ζευγαριών μακριά από την Αθήνα
Επιλέγουν να επενδύσουν αλλού: στον χρόνο, στην ποιότητα ζωής και στη σχέση τους.
Σε μια εποχή όπου ο Άγιος Βαλεντίνος ταυτίζεται συχνά τυποποιημένα δώρα και στιγμιότυπα για τα social media, όλο και περισσότερα ζευγάρια στην Ελλάδα επιλέγουν έναν διαφορετικό τρόπο να γιορτάσουν τη σχέση τους: αλλάζοντας συνολικά τη ζωή τους. Μακριά από το κέντρο της πόλης και τους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, άνθρωποι με σπουδές, επαγγελματική εμπειρία και σταθερή πορεία στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, μετακομίζουν στην περιφέρεια για να χτίσουν από την αρχή την κοινή τους διαδρομή.
Στα Ιωάννινα
Για πολλούς, η απόφαση δεν ξεκίνησε από την αγάπη για το βουνό ή τη θάλασσα, αλλά από την κόπωση της πόλης. Ο Κώστας και η Γιώτα, άφησαν την Αθήνα για τα Ιωάννινα, όταν συνειδητοποίησαν ότι η καθημερινότητά τους περιστρέφεται γύρω από ωράρια, μετακινήσεις και άγχος. «Δεν μας έμενε χώρος για εμάς», λένε. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά από αυτή την απόφαση, όλα συνηγορούν ότι πήραν τη σωστή απόφαση. Η φύση δεν είναι φόντο, αλλά μέρος της καθημερινότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στα Ιωάννινα
Για πολλούς, η απόφαση δεν ξεκίνησε από την αγάπη για το βουνό ή τη θάλασσα, αλλά από την κόπωση της πόλης. Ο Κώστας και η Γιώτα, άφησαν την Αθήνα για τα Ιωάννινα, όταν συνειδητοποίησαν ότι η καθημερινότητά τους περιστρέφεται γύρω από ωράρια, μετακινήσεις και άγχος. «Δεν μας έμενε χώρος για εμάς», λένε. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά από αυτή την απόφαση, όλα συνηγορούν ότι πήραν τη σωστή απόφαση. Η φύση δεν είναι φόντο, αλλά μέρος της καθημερινότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα