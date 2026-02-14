Aποκριάτικο ξεφάντωμα στην Κοζάνη - Γιατί το καρναβάλι της ξεχωρίζει
Aποκριάτικο ξεφάντωμα στην Κοζάνη - Γιατί το καρναβάλι της ξεχωρίζει
Πώς η Κοζανίτικη Αποκριά έχει εξελιχθεί σε κορυφαία εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας.
Λίγο πριν η άνοιξη κάνει για τα καλά την εμφάνισή της, όλη η Ελλάδα ετοιμάζεται για το χρωματιστό ξεφάντωμα της Αποκριάς. Από άκρη σε άκρη της χώρας, έθιμα, μασκαράδες, άρματα και κουδουνάτοι ξεχωρίζουν για την αστείρευτη διάθεση για διασκέδαση, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες και συγκινήσεις.
Ένα τέτοιο κλίμα συναντά κανείς και στην Κοζάνη. Παρά το κρύο που ακόμα καλά κρατεί στη Δυτική Μακεδονία, οι Κοζανίτες ξεφαντώνουν χάρη σε ένα αλλιώτικο είδος Αποκριάς, γνωστό ως Φανοί. Με ρίζες που χάνονται στα βάθη των αιώνων, οι Φανοί της Κοζάνης αποτελούν ένα ξεφάντωμα με ατέλειωτο χορό, φαγητό και ποτό μέχρι τα ξημερώματα. Ξύλα στημένα σε σωρούς σε πολλές γωνιές της πόλης περιμένουν τους θαμώνες τους να γιορτάσουν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.
Φανός σημαίνει φανερός, φωτεινός. Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, οι τεράστιες φωτιές με τις ζωηρές φλόγες που ξεπηδούν συμβολίζουν τον εξαγνισμό από τη «βαρύτητα» του χειμώνα και την έλευση του φωτός ξανά στη γη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ένα τέτοιο κλίμα συναντά κανείς και στην Κοζάνη. Παρά το κρύο που ακόμα καλά κρατεί στη Δυτική Μακεδονία, οι Κοζανίτες ξεφαντώνουν χάρη σε ένα αλλιώτικο είδος Αποκριάς, γνωστό ως Φανοί. Με ρίζες που χάνονται στα βάθη των αιώνων, οι Φανοί της Κοζάνης αποτελούν ένα ξεφάντωμα με ατέλειωτο χορό, φαγητό και ποτό μέχρι τα ξημερώματα. Ξύλα στημένα σε σωρούς σε πολλές γωνιές της πόλης περιμένουν τους θαμώνες τους να γιορτάσουν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.
Φανός σημαίνει φανερός, φωτεινός. Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, οι τεράστιες φωτιές με τις ζωηρές φλόγες που ξεπηδούν συμβολίζουν τον εξαγνισμό από τη «βαρύτητα» του χειμώνα και την έλευση του φωτός ξανά στη γη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα