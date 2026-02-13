Πώς θα αξιοποιηθεί ο Νερόμυλος στις Πηγές Κρύας Λιβαδειάς

O Νερόμυλος αποτελεί δείγμα του καταλυτικού ρόλου που διαδραμάτισε το ποτάμι στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα.