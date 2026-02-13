Πώς θα αξιοποιηθεί ο Νερόμυλος στις Πηγές Κρύας Λιβαδειάς
O Νερόμυλος αποτελεί δείγμα του καταλυτικού ρόλου που διαδραμάτισε το ποτάμι στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα.
Ο δήμος Λεβαδέων έκανε αποδεκτή πρόταση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε για την παραχώρηση χρήσης με μίσθωμα του ακινήτου «Νερόμυλος», στις Πηγές Κρύας Λιβαδειάς για τη διαφύλαξη, ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος του Νερόμυλου, προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί, η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης με αντάλλαγμα ορίζεται στα 20 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που έχει συνταχθεί από τον Δήμο Λεβαδέων, εντός προθεσμίας δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ουσιώδες στάδιο των εργασιών αποκατάστασης του ακινήτου, δηλαδή η εκτέλεση εργασιών που τεκμηριώνουν την ουσιαστική πρόοδο υλοποίησης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραχώρηση θα ανακαλείται αυτοδικαίως.
