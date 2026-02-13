Η Κρήτη στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τουριστικής έκθεσης της Βαυαρίας
Η Κρήτη στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τουριστικής έκθεσης της Βαυαρίας
Η γερμανική αγορά παραμένει σταθερά η σημαντικότερη για την Κρήτη.
Σε έναν εμβληματικό χώρο, τη Γλυπτοθήκη του Μονάχου, η Περιφέρεια Κρήτης προβλήθηκε σε Γερμανούς δημοσιογράφους και επίσημους προσκεκλημένους στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την συμμετοχή της ως τιμώμενη Περιφέρεια στη σημαντικότερη έκθεση τουρισμού της Βαυαρίας, f.re.e.
Την έκθεση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1970 και θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου, αναμένεται να επισκεφθούν περισσότεροι από 130.000 επισκέπτες για να ενημερωθούν στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού τροχοκίνητων και camping, των θαλάσσιων σπορ, της ποδηλασίας, καθώς επίσης των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της σωματικής υγείας και ευεξίας.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη συνέντευξη τύπου ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο οποίος παρουσίασε στους Γερμανούς δημοσιογράφους τη μοναδική τουριστική ταυτότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει το νησί. «Ο Γερμανός επισκέπτης δεν έρχεται μονοδιάστατα μόνον για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για την περιήγηση, την αναρρίχηση, τα μονοπάτια, τη γαστρονομία, την κουλτούρα, ξέρει να αξιοποιεί κάθε δραστηριότητα κάθε διάσταση τουριστική της Κρήτης. Στο σχεδιασμό της προώθησης της Κρήτης θα συζητηθεί να συμπεριληφθούν και άλλες γερμανικές πόλεις, Δρέσδη, Λειψία, Νυρεμβέργη διότι, η Γερμανία αξίζει κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη το χρόνο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κώτσογλου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Την έκθεση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1970 και θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου, αναμένεται να επισκεφθούν περισσότεροι από 130.000 επισκέπτες για να ενημερωθούν στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού τροχοκίνητων και camping, των θαλάσσιων σπορ, της ποδηλασίας, καθώς επίσης των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της σωματικής υγείας και ευεξίας.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη συνέντευξη τύπου ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο οποίος παρουσίασε στους Γερμανούς δημοσιογράφους τη μοναδική τουριστική ταυτότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει το νησί. «Ο Γερμανός επισκέπτης δεν έρχεται μονοδιάστατα μόνον για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για την περιήγηση, την αναρρίχηση, τα μονοπάτια, τη γαστρονομία, την κουλτούρα, ξέρει να αξιοποιεί κάθε δραστηριότητα κάθε διάσταση τουριστική της Κρήτης. Στο σχεδιασμό της προώθησης της Κρήτης θα συζητηθεί να συμπεριληφθούν και άλλες γερμανικές πόλεις, Δρέσδη, Λειψία, Νυρεμβέργη διότι, η Γερμανία αξίζει κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη το χρόνο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κώτσογλου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα