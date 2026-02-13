Η ανάπτυξη άλλων κλάδων της οικονομίας παράλληλα με τον τουρισμό
Η ανάπτυξη άλλων κλάδων της οικονομίας παράλληλα με τον τουρισμό
Νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ αναδεικνύει τη σταδιακή μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας.
Η δημόσια συζήτηση τα τελευταία χρόνια συχνά εγκλωβίζεται στο στερεότυπο της «οικονομίας του καφέ» ή της «Ελλάδας της καφετέριας», μιας οικονομίας που υποτίθεται ότι βασίζεται μονομερώς στον τουρισμό, στην εστίαση και σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας, αδυνατώντας να παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά αγαθά, να αυξήσει την παραγωγικότητά της με διατηρήσιμο τρόπο και να περιορίσει τα εξωτερικά της ελλείμματα.
Η νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων «Η ελληνική οικονομία χωρίς στερεότυπα: παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός» επανεξετάζει αυτή την εικόνα μέσα από μακροοικονομική ανάλυση και αναδεικνύει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα, η χώρα μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, ενώ ο τουρισμός λειτουργεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να ενισχύει, αντί να υποκαθιστά, τη μεταποίηση και την διεθνώς ανταγωνιστική γεωργία.
Γιατί το αφήγημα περί «οικονομίας του καφέ» έγινε κυρίαρχο
Η κριτική περί «παρωχημένου παραγωγικού μοντέλου» συνδέεται συχνά με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι το υψηλό και επίμονο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, και η δεύτερη η αύξηση της απασχόλησης στους κλάδους καταλυμάτων και εστίασης μετά το 2013. Από αυτές τις δύο παρατηρήσεις εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία δεν αλλάζει μετά την κρίση, ότι παραμένει χαμηλής παραγωγικότητας και ότι η ανάπτυξή της είναι λόγω του τουρισμού εύθραυστη. Η μελέτη υποστηρίζει ότι αυτή η ανάγνωση δεν αποτυπώνει ορθά τη μακροοικονομική εικόνα και, κυρίως, οδηγεί σε συμπεράσματα που εκτρέπουν τη συζήτηση από το ουσιαστικό, πώς κεφαλαιοποιούνται οι πραγματικές θετικές μεταβολές και πώς αντιμετωπίζονται οι σοβαρές αδυναμίες και δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να υφίστανται.
