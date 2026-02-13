Λαύριο: Το 151 ετών ζαχαροπλαστείο με τους θρυλικούς εργολάβους που γλυκαίνουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο
Πίσω από τη ρετρό πρόσοψη θα βρείτε γλυκίσματα που εδώ και 151 χρόνια κερδίζουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
Το Νίτης, που έχει βραβευτεί ακόμα και από τον Κωστή Στεφανόπουλο όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, από την ίδρυσή του ανήκει στην ίδια, ομώνυμη οικογένεια, σήμερα, στην τέταρτη γενιά της.
Μερικά από τα ωραιότερα γλυκά της ζωής μου τα έχω δοκιμάσει σε ζαχαροπλαστεία με παλιακή διακόσμηση γιατί απλά δεν έχουν ανάγκη από ανανέωση στο interior design για να προσελκύσουν πελάτες. Έχουν γίνει γνωστά από στόμα σε στόμα για τα προϊόντα τους, που κρατούν σταθερή την ποιότητά τους μέσα στα χρόνια. Αυτή είναι η περίπτωση του Νίτη στο Λαύριο: πίσω από την αυθεντικά ρετρό πρόσοψή του θα βρούμε γλυκίσματα που εδώ και 151 χρόνια κερδίζουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες -και το πιο γλυκό κομμάτι της ιστορίας της πόλης.
Το 1864 αποτέλεσε καθοριστική χρονιά για την περιοχή. Τότε, ο Ιταλός επιχειρηματίας Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης (Giovanni Battista Serpieri) ίδρυσε την Hilarion Roux et Cie για να αναβιώσει τα αρχαία μεταλλεία. Η ιταλο-γαλλική εταιρεία μπορεί να άλλαξε ονομασίες και μετόχους μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν, αλλά προσέλκυσε εργάτες και υψηλόβαθμα στελέχη από όλο τον κόσμο και μετέτρεψε το Λαύριο σε βιομηχανική πόλη που υποδέχτηκε τεχνολογικές και άλλες καινοτομίες.
