Ταξίδι στα Βουρλά, τη γενέτειρα του Γιώργου Σεφέρη στα μικρασιατικά παράλια
Ο παραθαλάσσιος οικισμός Urla αναδεικνύεται σε ανερχόμενο γαστρονομικό και οινικό προορισμό της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης
Τριάντα λεπτά οδήγησης από τη πολύβουη, κοσμοπολίτικη Σμύρνη, και το τοπίο του τρίτου πολυπληθέστερου αστικού κέντρου της Τουρκίας, δίνει τη θέση του σε μια εικόνα πληθωρική, οικεία, αισθητά Μεσογειακή: παμπάλαιοι ελαιώνες, εύφορα περιβόλια, εκτεταμένοι αμπελώνες, δάφνες, και μυρτιές από τη μία, γαλάζια νερά και πολύχρωμες ψαρόβαρκες που ξεφορτώνουν τα δίχτυα τους πολιορκούμενες από δεκάδες γάτες από την άλλη. Βρισκόμαστε στα Βουρλά, μόλις 35 χιλιόμετρα δυτικά της Σμύρνης, έναν προορισμό της χερσονήσου της Ερυθραίας, στον οποίο η τουριστική ανάπτυξη της Τουρκίας επενδύει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Γειτονεύοντας με την αρχαία πόλη των Κλαζομενών -μέρος της Ιωνικής Δωδεκάπολης και πατρίδα των φιλοσόφων Αριστομένη και Αναξαγόρα-, τα Βουρλά, ως παράκτια πόλη στρατηγικής σημασίας, χαρακτηρίστηκαν από την έντονη ελληνική παρουσία κατά τη διάρκεια της πολυκύμαντης ιστορίας τους – στοιχείο που αποτυπώνεται ακόμη και στο ίδιο το όνομα της περιοχής. Ενώ σύμφωνα με μία εκδοχή το όνομα Urla προέρχεται από τη λέξη «Uğur ola» που στα τούρκικα σημαίνει «καλή τύχη» και αποδίδεται στον διοικητή Ibrahim Bey, επικρατέστερη είναι η άποψη ότι την ονομασία Βουρλά έδωσαν οι Έλληνες κάτοικοι λόγω της αφθονίας των βούρλων στην περιοχή από την οποία είχε περάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί.
