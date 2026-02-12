Απόδραση για δύο με οδηγό τη γεύση: Η άνοδος του γαστρονομικού ταξιδιού
Απόδραση για δύο με οδηγό τη γεύση: Η άνοδος του γαστρονομικού ταξιδιού
Η γαστρονομία στο επίκεντρο των ταξιδιών του Αγίου Βαλεντίνου.
Νέα δεδομένα δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες οργανώνουν τις αποδράσεις τους με αφετηρία τη γαστρονομία. Το φαγητό αναδεικνύεται σε βασικό κίνητρο ταξιδιού για την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου, με ολοένα και περισσότερους να σχεδιάζουν τις εξορμήσεις τους γύρω από γευστικές εμπειρίες.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Trip.com Group, η εικόνα που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη δείχνει ότι το φαγητό αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σχεδιασμός μιας απόδρασης ξεκινά όλο και συχνότερα από το ερώτημα του πού και τι θα δοκιμάσει κανείς, με τη γαστρονομία να μετατρέπεται σε βασικό άξονα της εμπειρίας.
