Καρναβάλι Ξάνθης: Μια γιορτή γεμάτη χρώματα, μουσική και ατελείωτο κέφι
Το καρναβάλι της Ξάνθης είναι θεσμός από το 1966 και προσελκύει μικρούς και μεγάλους από όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο.
Το καρναβάλι της Ξάνθης είναι ένας θεσμός που κρατά από το 1966 και θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, συγκεντρώνοντας κόσμο από όλες τις γειτονικές χώρες. Είναι το πιο αγαπημένο έθιμο της πόλης, το οποίο ντόπιοι και επισκέπτες τιμούν με το ίδιο κέφι και αφοσίωση κάθε χρόνο.
Η Ξάνθη μπαίνει σε καρναβαλικούς ρυθμούς όταν ανοίγει το Τριώδιο και γιορτάζει για περίπου τρεις εβδομάδες. Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28/1 με μια μεγάλη συναυλία, με καλεσμένη την Ελένη Φουρέιρα και συνέχισαν σε πιο παραδοσιακό ύφος με χορούς από Λαογραφικούς Συλλόγους. Σε καθημερινή βάση όμως, μέχρι και τη λήξη των Αποκριών, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Το αποκορύφωμα, ωστόσο, είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και το μεγάλο Καρναβάλι την Κυριακή της Τυρινής, την τελευταία Κυριακή των Αποκριών δηλαδή. Η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι ήδη «ζεστή» από το πλήθος των εκδηλώσεων και γίνεται ακόμη πιο εκρηκτική τις τελευταίες μέρες των Αποκριών.
