Bacarnival Spirit: Τι δίνει και φέτος τον ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
Bacarnival Spirit: Τι δίνει και φέτος τον ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι

Από τον Λευκό και τον Κόκκινο Χορό έως το Μεγάλο Πάρτι των Πληρωμάτων.

Bacarnival Spirit: Τι δίνει και φέτος τον ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
Η Πάτρα μπαίνει και πάλι σε καρναβαλικό ρυθμό. Για έναν ολόκληρο μήνα, με αποκορύφωμα ένα εκρηκτικό τελευταίο Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού, η πόλη μετατρέπεται σε ένα ασταμάτητο ποτάμι ενέργειας, μουσικής, χρώματος και χορού. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, οι παρελάσεις δονούνται από κέφι και παλμό και ένα πράγμα είναι κοινό σε κάθε στιγμή διασκέδασης: το ρούμι BACARDI και το απελευθερωτικό σύνθημα Do What Moves You.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
