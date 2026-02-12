Ιαπωνικές Άλπεις: Στα αυθεντικά χωριά και τα κάστρα των Σαμουράι
Ιαπωνικές Άλπεις: Στα αυθεντικά χωριά και τα κάστρα των Σαμουράι
Στις Ιαπωνικές Άλπεις χτυπά η καρδιά της αυθεντικής Ιαπωνίας
Αφήσαμε πίσω μας το πολύβουο Τόκιο και πήραμε το δρόμο για τα βουνά. Τις πανάρχαιες Ιαπωνικές Άλπεις. Μία πορεία στην καρδιά της γιαπωνέζικης ψυχής. Εκεί όπου κάθε εποχή έχει χαράξει το δικό της αποτύπωμα στη μνήμη και το τοπίο. Ένας αυθεντικός ορεινός κόσμος που συνδυάζει αρμονικά φύση, ιστορία, κουλτούρα. Κορυφές που αγγίζουν τα σύννεφα, αχανείς καταπράσινες κοιλάδες, γαλήνιες λίμνες και ποταμοί που στροβιλίζονται σε βαθιά φαράγγια. Κι ανάμεσα στις βουνοκορφές, στις κοιλάδες και τους χαμηλούς λόφους φωλιάζουν δεκάδες πόλεις και χωριά με άρωμα Έντο.
