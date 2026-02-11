«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Μια κινηματογραφική εμπειρία διαμονής στο Γιορκσάιρ
«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Μια κινηματογραφική εμπειρία διαμονής στο Γιορκσάιρ
Ο ρομαντισμός, ο κινηματογράφος και το ταξίδι συναντώνται σε ένα ενιαίο αφήγημα.
Στην καρδιά της αγγλικής εξοχής, η Airbnb αναδημιουργεί το υπνοδωμάτιο της ηρωίδας Κάθριν Ερνσο από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Πρόκειται για μια θεματική εμπειρία διαμονής που συνδέει τον κινηματογράφο με το ταξίδι.
Όσοι περιμένουν τη νέα κινηματογραφική μεταφορά των «Ανεμοδαρμένων Υψών» από τη σκηνοθέτιδα Emerald Fennell δεν περιορίζονται πλέον στην προβολή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη. Με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία της, το σύμπαν της Emily Brontë αποκτά βιωματική προέκταση. Σε συνεργασία με τη Warner Bros. Pictures, η Airbnb παρουσιάζει μια περιορισμένης διάρκειας εμπειρία διαμονής στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Brontë Country», στο Δυτικό Γιορκσάιρ, με σκηνογραφική επιμέλεια εμπνευσμένη από την ταινία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Όσοι περιμένουν τη νέα κινηματογραφική μεταφορά των «Ανεμοδαρμένων Υψών» από τη σκηνοθέτιδα Emerald Fennell δεν περιορίζονται πλέον στην προβολή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη. Με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία της, το σύμπαν της Emily Brontë αποκτά βιωματική προέκταση. Σε συνεργασία με τη Warner Bros. Pictures, η Airbnb παρουσιάζει μια περιορισμένης διάρκειας εμπειρία διαμονής στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Brontë Country», στο Δυτικό Γιορκσάιρ, με σκηνογραφική επιμέλεια εμπνευσμένη από την ταινία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα