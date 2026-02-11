Η Βαρκελώνη ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής: 1.500 εκδηλώσεις σε 10 μήνες
TRAVEL.GR

Η Βαρκελώνη ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής: 1.500 εκδηλώσεις σε 10 μήνες


Από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο, το αστικό τοπίο της Βαρκελώνης προσκαλεί σε μια πιο πολυφωνική ανάγνωση της πόλης.

Η Βαρκελώνη ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής: 1.500 εκδηλώσεις σε 10 μήνες

Κάθε γειτονιά της Βαρκελώνης λειτουργεί σαν ξεχωριστό κεφάλαιο και οι πλατείες της μοιάζουν με μικρές σκηνές καθημερινής ζωής. Με την ανάδειξή της σε Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής από την UNESCO και τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων, η πόλη αποκτά έναν ακόμη ρόλο: εκείνον του ανοιχτού φόρουμ όπου η αρχιτεκτονική, ο πολιτισμός και η αστική εμπειρία συναντώνται και συνομιλούν.

Για σχεδόν δέκα μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο, το αστικό τοπίο της Βαρκελώνης προσκαλεί σε μια πιο πολυφωνική ανάγνωση της πόλης. Περισσότερες από 1.500 εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, αρχιτεκτονικές διαδρομές, συζητήσεις, εργαστήρια και συνέδρια, ξεδιπλώνονται και στις δέκα διοικητικές περιφέρειες, μετατρέποντας τη Βαρκελώνη σε μια διαρκή σκηνή πολιτιστικού διαλόγου.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης