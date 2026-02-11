Η Βαρκελώνη ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής: 1.500 εκδηλώσεις σε 10 μήνες
Από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο, το αστικό τοπίο της Βαρκελώνης προσκαλεί σε μια πιο πολυφωνική ανάγνωση της πόλης.
Κάθε γειτονιά της Βαρκελώνης λειτουργεί σαν ξεχωριστό κεφάλαιο και οι πλατείες της μοιάζουν με μικρές σκηνές καθημερινής ζωής. Με την ανάδειξή της σε Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής από την UNESCO και τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων, η πόλη αποκτά έναν ακόμη ρόλο: εκείνον του ανοιχτού φόρουμ όπου η αρχιτεκτονική, ο πολιτισμός και η αστική εμπειρία συναντώνται και συνομιλούν.
Για σχεδόν δέκα μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο, το αστικό τοπίο της Βαρκελώνης προσκαλεί σε μια πιο πολυφωνική ανάγνωση της πόλης. Περισσότερες από 1.500 εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, αρχιτεκτονικές διαδρομές, συζητήσεις, εργαστήρια και συνέδρια, ξεδιπλώνονται και στις δέκα διοικητικές περιφέρειες, μετατρέποντας τη Βαρκελώνη σε μια διαρκή σκηνή πολιτιστικού διαλόγου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
