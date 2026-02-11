Fontana di Trevi: Δικαιολογείται το εισιτήριο των 2 ευρώ για το πιο διάσημο σιντριβάνι της Ρώμης;
Fontana di Trevi: Δικαιολογείται το εισιτήριο των 2 ευρώ για το πιο διάσημο σιντριβάνι της Ρώμης;
Ένα συμβολικό εισιτήριο πρόσβασης εισάγουν οι Δημοτικές Αρχές της Ρώμης, για το μαγευτικότερο σιντριβάνι της Ιταλίας
Το φαντασμαγορικό σιντριβάνι, η μαγευτική νυχτερινή εικόνα του οποίου ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσα από την κάμερα του Φεντερίκο Φελίνι, ταυτίστηκε με τον όρο «dolce vita» και σφράγισε τη μνήμη του κοινού δίπλα στην πληθωρική Αννίτα Έκμπεργκ, είναι απαραίτητη στάση για κάθε επισκέπτη της Αιώνιας Πόλης.
Πρόκειται πιθανώς για το διασημότερο σιντριβάνι στον κόσμο και αναμφίβολα ένα από τα θεαματικότερα αξιοθέατα όχι μόνο της Ρώμης, αλλά και ολόκληρης της Ιταλίας. Η αίσθηση δέους που προκαλεί στον ανυποψίαστο επισκέπτη, ο οποίος για πρώτη φορά το προσεγγίζει ακολουθώντας τον παφλασμό των νερών, καθώς αντηχεί στα σοκάκια που το περιβάλλουν, είναι κάτι που θυμάται για πάντα.
Αυτή βέβαια είναι η ιδανική συνθήκη, αφού τα πλήθη που πασχίζουν για μια καλή θέση για φωτογραφία μπροστά στο υποβλητικό σκηνικό της Fontana di Trevi δημιουργούν πλέον τέτοιο συνωστισμό, ώστε στερούν από την εμπειρία μεγάλο μέρος της γοητείας και της μαγείας που αποπνέει.
