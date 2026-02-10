Θεσσαλονίκη: 4 διαμερίσματα προς πώληση σε Πανόραμα, Καλαμαριά και Πυλαία
Θεσσαλονίκη: 4 διαμερίσματα προς πώληση σε Πανόραμα, Καλαμαριά και Πυλαία
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία στη Θεσσαλονίκη.
Σε μια αγορά ακινήτων που αναδιαμορφώνεται διαρκώς, η επιλογή της τοποθεσίας παραμένει καθοριστική. Περιοχές με σταθερή ταυτότητα, συνεπή πολεοδομικό χαρακτήρα και διαχρονική αξία βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγοραστών. Τα ανατολικά προάστια της Θεσσαλονίκης συνδυάζουν υψηλή οικιστική ποιότητα, σύγχρονες υποδομές και στρατηγική εγγύτητα τόσο προς το κέντρο της πόλης όσο και προς το παραλιακό μέτωπο του Θερμαϊκού. Περιοχές όπως το Πανόραμα, η Καλαμαριά και η Πυλαία διατηρούν σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στον οικιστικό και επενδυτικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, καθεμία με το δικό της ξεχωριστό προφίλ.
