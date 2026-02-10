North Coast 500, το απόλυτο οδικό ταξίδι
Η παράκτια κυκλική διαδρομή στη βόρεια Σκωτία συγκαταλέγεται στις εντυπωσιακότερες του κόσμου.
Η North Coast 500 (NC500) θεωρείται μία από τις κορυφαίες παραλιακές διαδρομές στον κόσμο – τη συγκρίνουν μάλιστα με την περίφημη Route 66 στις ΗΠΑ. Σχηματίζει έναν γιγαντιαίο κύκλο, ακολουθώντας τη φυσική διαμόρφωση των απόκρημνων ακτών των Βόρειων Highlands της Σκωτίας για περισσότερα από 500 μίλια, ή 830 χιλιόμετρα, ξεδιπλώνοντας σε κάθε στροφή αβυσσαλέους γκρεμούς, βουνά, χερσονήσους, κρυμμένες λίμνες, λόφους, κοιλάδες, ερείπια τυλιγμένα στην ομίχλη και τους θρύλους, απομονωμένες παραλίες και μικρές πόλεις.
Κάνοντας παρακάμψεις σε δρόμους ή μονοπάτια, μπορείτε να πάρετε μέρος σε οργανωμένα περιπατητικά ή θεματικά τουρ, να μείνετε σε κατασκηνώσεις και να ζήσετε τον τρόπο ζωής των Highlanders, γνωρίζοντας την πλούσια κουλτούρα της Σκωτίας μέσα από το εκπληκτικό φαγητό, το περίφημο ουίσκι, τη μουσική και τα αυθεντικά χειροτεχνήματα.
