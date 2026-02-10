Χειμερινή απόδραση στη Θεσσαλία: Ορεινά τοπία, αυθεντικά χωριά, φύση σε πρώτο πλάνο
Η κεντρική Ελλάδα κρύβει ξεχωριστά τοπία που μπορείτε εύκολα να ανακαλύψετε με ένα μίνι road trip.
Η κεντρική Ελλάδα κρύβει ξεχωριστά τοπία που μπορείτε εύκολα να ανακαλύψετε με ένα μίνι road trip. Με αφετηρία τα Τρίκαλα, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Θεσσαλίας, μπορείτε να επισκεφθείτε ορεινούς οικισμούς και να γνωρίσετε αυθεντικές πλευρές του τόπου.
Τα Τρίκαλα είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι χτισμένα στη θέση της αρχαίας Τρίκκης και, σύμφωνα με την παράδοση, συνδέονται με τη γέννηση του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής. Την πόλη χωρίζει στα δύο ο ποταμός Ληθαίος, και ο περίπατος κατά μήκος της όχθης του είναι από τις πιο όμορφες και χαλαρές βόλτες που μπορείτε να κάνετε. Στη διαδρομή σας αξίζει να βρεθείτε και στο Βαρούσι, την πιο γοητευτική παλιά γειτονιά της πόλης, γεμάτη παραδοσιακά αρχοντόσπιτα και στενά καλντερίμια. Ακριβώς πάνω από το Βαρούσι δεσπόζει το φρούριο που αποδίδεται στην εποχή του Ιουστινιανού, καθώς και το σήμα κατατεθέν των Τρικάλων, ο Πύργος του Ρολογιού.
