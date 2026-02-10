Χειμερινό long weekend σε 4 προορισμούς της Αρκαδίας
Χειμερινό long weekend σε 4 προορισμούς της Αρκαδίας

Μοναδικές δραστηριότητες σε πανέμορφα γραφικά χωριά σε μια όμορφη γωνιά της Ελλάδας, την ορεινή Αρκαδία

Χειμερινό long weekend σε 4 προορισμούς της Αρκαδίας
Τα ορεινά χωριά της Αρκαδίας, τα περισσότερα χτισμένα στις πλαγιές του Μαίναλου, είναι από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας, από τους πρώτους που αναπτύχθηκαν ως τέτοιοι. Σε αυτό συντέλεσε η κοντινή απόσταση από το Λεκανοπέδιο αλλά η ευκολία στην πρόσβαση δεν θα ήταν από μόνη της αρκετή αν δεν υπήρχαν οι κομψοί παραδοσιακοί οικισμοί, οι προσεγμένες υποδομές φιλοξενίας και μία πληθώρα δραστηριοτήτων, φυσιολατρικών, πολιτιστικών, γαστρονομικών.

