Ο Αμαζόνιος μέσα από τον φακό: Εκεί όπου το ποτάμι γίνεται η αρχή μιας ολόκληρης ζωής
Ένα ταξίδι στο τριεθνές κομμάτι του Αμαζονίου, όπου το ποτάμι ενώνει ό,τι οι χάρτες χωρίζουν.
Ο Αμαζόνιος είναι από τους μεγαλύτερους ποταμούς του κόσμου. Για τους ανθρώπους που ζουν στις όχθες του είναι ο δρόμος τους, το σπίτι τους, το μέρος απ’ όπου βρίσκουν τροφή και φάρμακα. Η ζωή τους κινείται γύρω από το νερό. Το ποτάμι ανεβαίνει και κατεβαίνει με τις εποχές, αλλάζει κοίτη και μορφή. Στο σημείο όπου συναντώνται η Κολομβία, το Περού και η Βραζιλία, τα σύνορα υπάρχουν μόνο στους χάρτες -πάνω στο νερό δεν παίζουν ρόλο.
Το ταξίδι ξεκινά με πτήση προς τη Leticia, μια απομονωμένη πόλη της Κολομβίας, χωρίς οδική σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα, στην οποία φτάνεις μόνο αεροπορικώς ή μέσω του ποταμού. Από ψηλά, το δάσος μοιάζει με ατελείωτο πράσινο χαλί, διάστικτο από καφέ φλέβες νερού. Μόλις προσγειώνεσαι, καταλαβαίνεις ότι εδώ όλα υπακούουν σε άλλους νόμους. Δεν υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν εκτός πόλης. Υπάρχουν μόνο βάρκες.
