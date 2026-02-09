Bebek: Η κοσμοπολίτικη γειτονιά της Κωνσταντινούπολης
Bebek: Η κοσμοπολίτικη γειτονιά της Κωνσταντινούπολης
Το Bebek είναι μία από τις πιο γοητευτικές, αριστοκρατικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, χτισμένο στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου.
Οδηγούσαμε στον παραλιακό δρόμο του Βοσπόρου με κατεύθυνση το Bebek. Μου είχαν πει πως εκεί η εικόνα μοιάζει σχεδόν σκηνοθετημένη. Οι γυναίκες κινούνται με έναν κοσμοπολίτικο αέρα που δίνει στην περιοχή μια οριεντάλ εκδοχή σύγχρονης μητρόπολης και οι άνδρες εκπέμπουν μια αρρενωπότητα που ισορροπεί ανάμεσα σε μια παλιά παράδοση και σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή ανδρικού στιλ. Χρυσό ρολόι στον καρπό, γένια τριών ημερών, μανίκια σακακιών ανεβασμένα ως τον αγκώνα. Η Κωνσταντινούπολη, άλλωστε, ζει από αυτές τις αντιφάσεις.
Και τώρα που κάνουμε οδικώς τη διαδρομή Γαλατάς-Bebek, όσο πλησιάζουμε προς το δεύτερο, νιώθω ότι το βλέμμα μου τρακάρει δεκάδες νοήματα. Ένας δρόμος, αμέτρητες συμπεριφορές και βιοαφηγήματα. Γυναίκες με μαντίλα που περπατούν βιαστικά με σκυμμένο κεφάλι, δίπλα τους γυναίκες που γελούν δυνατά, καπνίζουν, έχουν βαρύ μακιγιάζ και ευθύβολο βλέμμα. Το Bebek είναι μία από τις πιο γοητευτικές, αριστοκρατικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, και μου λένε ότι εσχάτως την πολιορκούν ορδές νεόπλουτων. Χτισμένο στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου, το Bebek ανήκει διοικητικά στον Δήμο Beşiktaş. Διασχίζοντας τη λεωφόρο Cevdet Paşa Caddesi, τον δρόμο που οδηγεί σ’ αυτή την τόσο πλούσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αναρωτιέμαι: μα πόση Τουρκία υπάρχει εδώ;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Και τώρα που κάνουμε οδικώς τη διαδρομή Γαλατάς-Bebek, όσο πλησιάζουμε προς το δεύτερο, νιώθω ότι το βλέμμα μου τρακάρει δεκάδες νοήματα. Ένας δρόμος, αμέτρητες συμπεριφορές και βιοαφηγήματα. Γυναίκες με μαντίλα που περπατούν βιαστικά με σκυμμένο κεφάλι, δίπλα τους γυναίκες που γελούν δυνατά, καπνίζουν, έχουν βαρύ μακιγιάζ και ευθύβολο βλέμμα. Το Bebek είναι μία από τις πιο γοητευτικές, αριστοκρατικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, και μου λένε ότι εσχάτως την πολιορκούν ορδές νεόπλουτων. Χτισμένο στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου, το Bebek ανήκει διοικητικά στον Δήμο Beşiktaş. Διασχίζοντας τη λεωφόρο Cevdet Paşa Caddesi, τον δρόμο που οδηγεί σ’ αυτή την τόσο πλούσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αναρωτιέμαι: μα πόση Τουρκία υπάρχει εδώ;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα