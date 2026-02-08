Αστροτουρισμός τον Φεβρουάριο: 5 ουράνια φαινόμενα που μετατρέπουν τη νύχτα σε ταξίδι
Αστροτουρισμός τον Φεβρουάριο: 5 ουράνια φαινόμενα που μετατρέπουν τη νύχτα σε ταξίδι
Από βροχές διαττόντων αστέρων και εκλείψεις έως σπάνιες πλανητικές «παρελάσεις»
Ο αστροτουρισμός έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια σταθερά ανερχόμενη μορφή ταξιδιού. Σήμερα, που οι προορισμοί ανταγωνίζονται σε εμπειρίες, τα σκοτεινά ουράνια τοπία, μακριά από τη φωτορύπανση, αποκτούν νέα αξία και μετατρέπουν τη νύχτα σε λόγο μετακίνησης. Ο Φεβρουάριος, παρότι μικρός σε διάρκεια, συγκεντρώνει φέτος μια ακολουθία φαινομένων που δικαιολογούν απόλυτα μια τέτοια «ουράνια» απόδραση.
Μια πρόωρη βροχή διαττόντων αστέρων στον νότο
Στις αρχές του μήνα κορυφώνεται η δραστηριότητα των Άλφα Κενταυρίδων, μιας βροχής διαττόντων αστέρων που γίνεται αντιληπτή κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο ή στα νοτιότερα άκρα του Βόρειου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μια πρόωρη βροχή διαττόντων αστέρων στον νότο
Στις αρχές του μήνα κορυφώνεται η δραστηριότητα των Άλφα Κενταυρίδων, μιας βροχής διαττόντων αστέρων που γίνεται αντιληπτή κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο ή στα νοτιότερα άκρα του Βόρειου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα