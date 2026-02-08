Πρώτη φορά στην Κοπεγχάγη
Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στην πατρίδα του άφθονου σολομού, της Μικρής Γοργόνας και του πολύ υψηλού βιοτικού επιπέδου
Στο βορειότερο και πιο μακρινό άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης μία χώρα με αμέτρητα ετερόκλητα «συστατικά» αποτελεί έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες, ξεχωριστούς και πολυπρόσωπους προορισμούς στους οποίους μπορεί να ταξιδέψει κανείς.
Η Δανία μοιάζει λες και ακροβατεί ανάμεσα στο στέρεο κομμάτι της Ευρωπαϊκής ηπείρου και τα μεγάλα βάθη της κρύας βόρειας θάλασσας, συνδυάζοντας μοναδικά τους ισχυρούς δεσμούς της με την κοντινή Γερμανία (και γενικότερα με τα κράτη της βόρειας Ευρώπης) με μία δική της ισχυρή, τοπική ταυτότητα. Μια αναγνωρίσιμη, αυτόνομη προσωπικότητα που κάνει την παραμονή εδώ μία αξέχαστη εμπειρία.
