Περιήγηση σε οικισμούς και αξιοθέατα της Ορεινής Ναυπακτίας
Περιήγηση σε οικισμούς και αξιοθέατα της Ορεινής Ναυπακτίας

Ένας προορισμός που η Φύση έχει αγκαλιάσει και σας περιμένει για εξερεύνηση

Περιήγηση σε οικισμούς και αξιοθέατα της Ορεινής Ναυπακτίας
Παλαιότερα η περιοχή λεγόταν Kράβαρα. Βρίσκεται στα βόρεια της Ναυπάκτου, στο ανατολικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ της λίμνης Τριχωνίδας και της Φωκίδας.

Κυκλώνεται από τα βουνά Τσακαλάκι, Ξεροβούνι και Τσεκούρα που φθάνουν σε υψόμετρο τα 1.731 μ.. Είναι κατάφυτη με έλατα, καρυδιές, οξιές και καστανοδάση και έχει χαράδρες, ρέματα, καταρράκτες και τεχνητές λίμνες. Παλαιότερα και μέχρι να δημιουργηθούν δρόμοι η περιοχή ήταν πολύ απομονωμένη -ειδικά τους χειμώνες με τα χιόνια. Αναπτύχθηκαν περίπου 55 μικρά χωριά και οικισμοί-πυρήνες εμπορίου και μεταφορών που συνδέονται μεταξύ τους με ωραία δασικά μονοπάτια.

