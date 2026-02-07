Tριήμερο Καθαράς Δευτέρας στον Παρνασσό
Στον Παρνασσό, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έχει χαρακτήρα αυθεντικής γιορτής, με έθιμα που αντέχουν στον χρόνο
Η νηστεία της Καθαράς Δευτέρας μας σπρώχνει συνήθως σε παραθαλάσσια μέρη για φρέσκα θαλασσινά, ωστόσο υπάρχει ένας ορεινός προορισμός που μπορεί να συνδυάσει τα πάντα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Παρνασσό.
Το βουνό του Παρνασσού μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ διασκεδαστικό προορισμό για όλους. Για αυτούς που αγαπούν τις βόλτες στα γραφικά στενά, για εκείνους που λατρεύουν την ταχύτητα και τις κατεβασιές στο χιόνι, για αυτούς που απλά θέλουν να αράξουν στο τζάκι με έναν καφέ στο χέρι αλλά και για εκείνους που θέλουν να δουν το κάτι παραπάνω και να πιουν ένα ουζάκι στην παραλία μετά το σκι.
