Traveller Review Awards 2026: Οι λίστες με τις 10 πιο φιλόξενες περιοχές και πόλεις στην Ελλάδα και στον κόσμο
Η Ήπειρος ανάμεσα στις πιο φιλόξενες περιοχές παγκοσμίως.
Τα αποτελέσματα των 14ων Traveller Review Awards ανακοίνωσε η Booking.com, τα οποία βασίζονται σε περισσότερες από 370 εκατ. έγκυρες κριτικές ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Φέτος, συνολικά 1,81 εκατ. ταξιδιωτικοί συνεργάτες σε 221 χώρες και περιοχές διακρίθηκαν αποτυπώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη, τη δυναμική και την πολυμορφία του παγκόσμιου τουριστικού οικοσυστήματος.
Ανάμεσα στις πιο φιλόξενες περιοχές παγκοσμίως για το 2026 συγκαταλέγεται η Ήπειρος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη. Μαζί με ελληνικούς προορισμούς όπως τα Χανιά, τη Σκόπελο, τη Κάρπαθο και το Λασίθι, η Ήπειρος αναδείχθηκε για την αυθεντική φιλοξενία και την υψηλή ποιότητα των καταλυμάτων της.
